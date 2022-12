Cristina D’Avena chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata e biografia. La cantante e conduttrice Cristina D’Avena è ospite oggi 17 dicembre del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 14:10.

Dove e quando è nata, età, biografia di Cristina D’Avena

Cristina D’Avena è nata il 6 luglio del 1964 a Bologna. Ha 58 anni. Fa il suo esordio all’età di 3 anni e mezzo cantando Il valzer del moscerino allo Zecchino d’Oro 1968; il brano si aggiudica il terzo posto. Dopo l’esperienza allo Zecchino d’Oro, rimane all’Antoniano come componente del Piccolo Coro fino al 1976, ma continuerà a frequentarlo per altri 5 anni accompagnando la sorella Clarissa, nata 10 anni dopo di lei e anche lei diventata nel frattempo componente del coro, partecipando come concorrente nel 1978 con E l’arca navigava.

Suo padre Alfredo è un medico pugliese originario di Apricena (Foggia). Sua madre Ornella è marchigiana originaria di Jesi. Cristina ha anche una sorella, Clarissa, nata nel 1974, che le fa da addetta stampa e la segue ovunque per i suoi impegni profesionali.

Marito, figli, Instagram, vita privata di Cristina D’Avena

La cantante è molto riservata sulla sua vita privata ma è fidanzata da molti anni con Massimo Palma. Anche lui lavora nel mondo dei cartoni animati, soprattutto come doppiatore. Non hanno figli. Come tutti i personaggi della sua fama, anche Cristina ha un profilo ufficiale su Instagram.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna ha però preferito concentrarsi sull’attività di cantante, che aveva cominciato già a dare i primi frutti.