Daniel Sentacruz Ensamble chi sono: età, dove e quando sono nati i componenti, Soleado, I Migliori Anni

I Daniel Sentacruz Ensamble sono tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai Uno condotto da Serena Bortone.

Chi sono i Daniela sentacruz Ensamble: età, dove e quando sono nati i componenti

Daniel Sentacruz Ensemble è un gruppo musicale italiano che si è formato nel 1974. I componenti sono tre musicisti. Non di tutti si conoscono le età e dove sono nati. I componenti del gruppo sono: Ciro Dammicco (Bari, 16 giugno 1947), Gianni Minuti Muffolini e Gianni Calabria. Alla formazione si sono poi uniti l’ex cantante dei Flora Fauna Cemento Mara Cubeddu (Monza, 5 maggio 1954), e la collega Rossana Barbieri (nata a Vignola in provincia di Modena l’8 aprile 1953 e conosciuta come Linda Lee). Al gruppo si sono è poi unito Angelo Santori del gruppo prog bergamasco I Raminghi, e il fratello di quest’ultimo, Bruno Santori (nato a (Trezzo sull’Adda in provincia di Milano il 12 ottobre 1957).

La carriera dei Daniel Sentacruz Ensemble: da Soleado a I Migliori anni

I Daniel Sentacruz Ensemble diventano famosi con il singolo Soleado con cui sono approdati al Festivalbar del 1974. Il brano ha venduto oltre 100 milioni di dischi ed è stata successivamente interpretata da Placido Domingo, Andrea Bocelli e Celine Dion.

Un sospero, una delle loro canzoni, divenne poi famosa in uno spot interpretato da Mike Bongiorno. Linda bella Linda è la canzone con cui i Daniel Sentacruz Ensemble hanno partecipato all’edizione del Festival di Sanremo del 1976, arrivando all’ottavo posto in classifica. Sarebbero tornati in gara due anni più tardi con il brano intitolato ½ notte.

L’anno seguente avrebbero abbreviato il nome in Sentacruz per poi sciogliersi nel 1982. Circa 30 anni dopo, il gruppo si sarebbe dato una nuova chance partecipando a vari programmi tv come I migliori anni. A questo punto hanno realizzato un nuovo album dal titolo Mara e il mare.