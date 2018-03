ROMA – Daniele Bossari sta per farsi un secondo tatuaggio. E su Instagram posta il video della seduta. Il conduttore, fresco vincitore del Grande Fratello Vip, ha deciso di tatuarsi a 24 anni dalla prima volta.

E adesso, forse anche per ricordare un momento della vita particolarmente felice, ha deciso di farsi incidere sulla pelle un’altro disegno. In questi ultimi mesi ne sono successe di cose nella vita dell’ex veejay di Mtv. Non solo la vittoria al Grande Fratello Vip, ma anche la partecipazione come opinionista all’Isola dei Famosi. E per quanto riguarda la vita privata, la domanda di matrimonio alla sua compagna, Filippa Lagerback.

