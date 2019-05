ROMA – Diletta Leotta, con una Instagram Stories apparsa poche ore fa sul suo profilo personale, continua a mandare in visibilio i suoi fan. Nel filmato pubblicato, la giornalista e conduttrice si mostra mentre è intenta provare un completo estivo, top e pantaloni, in un camerino, con tanto di hashtag #shoppingtherapy. Ma a stregare i suoi seguaci sono le forme generose messe in risalto dal top aderente che indossa che lascia poco spazio all’immaginazione.

Moltissimi i commenti da parte dei suoi follower, anche qualche polemica: “Si mostra troppo!” scrive qualcuno, “Stai esagerando” rispondono altri. Polemiche che però fanno parte del gioco visto che il profilo della conduttrice di Dazn è seguito da più di 4 milioni di persone. Le sue movenze e la sua gestualità l’hanno resa una delle donne di spettacolo più talentuose degli ultimi anni e queste critiche difficilmente la colpiscono. (fonte INSTAGRAM)