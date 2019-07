Diletta Leotta, foto in costume in mezzo alle onde. Le sue forme…

ROMA – Diletta Leotta fa impazzire i suoi seguaci su Instagram con uno scatto molto bollente. Costume intero che mette in risalto le sue forme generose in mezzo alle onde.

Diletta Leotta: “Dopo il calcio, il pop. Proposte indecenti? No, però…”

Quest’estate la conduttrice si dà alla musica. E da Dazn al pop il passo non è poi così breve. Diletta Leotta si mette alla prova in un altro campo e intervistata da Il Giornale ammette: “Ho tre sorelle e un fratello perciò sono cresciuta con le canzoni. In più, mia mamma mi faceva ascoltare a ripetizione tutte le cassette di Mina e Celentano, ormai le conosco tutte a memoria”.

Sul gossip: “Lo vivo serenamente. Ho cercato di evitarlo in tutti i modi, ma ogni tanto ti tocca. Fa parte del gioco e anche del mio lavoro”.

Poi si parla anche del rapporto con le altre conduttrici del calcio? “Con Ilaria D’Amico ci siamo incontrate spesso quando ero a Sky. Invece con Antonella Clerici, che è partita anche dal calcio, ho un rapporto meraviglioso. Ci scriviamo su Instagram, lei mi commenta, mi aiuta, mi consiglia. È molto raro nel nostro mondo”.

Sulla sua carriera: “Io mi sto ancora costruendo, non mi sento certo arrivata. Tutti i no che ho ricevuto mi sono serviti a capire quale fosse la strada giusta da seguire. Non sempre è quello che tu ti immaginavi, spesso è la vita che ti guida altrove. Però lo ammetto: qualche porta in faccia fa bene, mica può essere solo una processione di sì”.

Infine si parla di social. In particolare dei commenti e delle proposte indecenti: “Non di quel tipo. Ma sono contenta che sia stata approvata la legge sul revenge p0rn, era ora”. (fonte IL GIORNALE)