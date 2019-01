Diletta Leotta in palestra, la sua storia Instagram scatena i fan

MILANO – Diletta Leotta in forma più che mai. La conduttrice televisiva di Dazn, con un passato a Sky Sport, ha postato una storia Instagram che ha raccolto molti consensi tra i suoi fan. Nella storia Instagram, Diletta Leotta si allenava in palestra e mostrava un fisico mozzafiato. I suoi fan l’hanno riempita di like ed apprezzamenti. Poco prima, Diletta aveva condiviso una foto con Belen Rodriguez, altra regina dei social in Italia, e aveva raccolto 500.ooo like.

Gli ultimi aggiornamenti Instagram di Diletta

Visualizza questo post su Instagram 🌞💪🏻 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Gen 18, 2019 at 6:43 PST