MILANO – Diletta Leotta e Victoria Cabello sono state protagoniste di un gemellaggio tra la televisione italiana e quella cinese nell’ambito delle iniziative scaturite dalla visita nel nostro Paese di Xi Jinping, Presidente della Repubblica popolare cinese dal 14 marzo 2013. La Leotta e la Cabello sono state conduttrici televisivi per una sera di Day day up, il programma di punta dell’emittente cinese Hunan TV con picchi d’ascolto di 1.2 miliardi di telespettatori.

Diletta Leotta e Victoria Cabello star della tv cinese

la Leotta e la Cabello hanno presentato senza il prezioso aiuto della traduzione simultanea- le due conduttrici televisive hanno condotto il programma insieme a Wang Han e Qian Feng, le star del talk show di intrattenimento cult tra i giovani cinesi. In uno scambio di battute in entrambe le lingue senza esclusione di colpi, Diletta Leotta e Victoria Cabello se la sono cavata alla grande durante la serata di Gala organizzata a margine della visita del Governo cinese in Italia.

Giulia Diletta Leotta è una conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. La Leotta ha mosso i suoi primi passi televisivi in Sicilia nell’emittente Antenna Sicilia. Poi è passata a Sky dove ha condotto trasmissioni su Sky Uno e su Sky Sport, dove era la regina della Serie B. Da quest’anno, è il volto di punta dell’emittente streaming Dazn. Su Dazn conduce “Diletta Gol”, un programma di approfondimento calcistico che analizza la giornata di Serie A.

Victoria Ellen Cabello, nota più semplicemente come Victoria Cabello, è una conduttrice televisiva e attrice italiana naturalizzata britannica.

Dal 1997 al 2002 è stata una delle star di MTV. Poi ha collezionato partecipazioni a programmi tv di prestigio come Le iene su Italia 1, il festival di Sanremo su Rai 1, Victor Victoria su La7, Quelli che il Calcio su Rai 2 e X Factor su Sky Uno.