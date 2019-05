ROMA – Mara Venier lascia “Domenica In”? Lei, intervistata dal settimanale “Gente”, spiega: “Non so cosa farò. Mio marito, Nicola Carraro, non era poi così d’accordo quando l’anno scorso decisi di accettare questo incarico, che per me era una rivincita. Era scettico perché Domenica In significa essere impegnati tutti i giorni. Lui, invece, vorrebbe che ci godessimo il tempo insieme”.

Mara Venier racconta poi di essersi sentita di nuovo libera, ma non ha mancato di ricordare come tutto ciò sia stato possibile grazie a Maria De Filippi. “Sono aspetti che la mia amica è riuscita a farmi tirare fuori a Tú sí que vales, mettendomi a fare il giudice popolare”. Fonte: Gente.