Elisa Isoardi: "Matteo Salvini e Francesca Verdini? Se ha scelto lei..."

ROMA – Intervistata dal settimanale “DiPiù”, Elisa Isoardi per la prima volta parla della nuova fidanzata di Matteo Salvini, Francesca Verdini: “Se Matteo è felice io sono felice per lui. Lui è un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta”. E ancora: “Perché dovrei scompormi? Dopotutto sono stata io a chiudere la storia con Matteo… Io continuo a volergli bene e a considerarlo un uomo speciale. Per il resto guardo avanti, Matteo è ormai il passato”.

“Perché ci siamo lasciati? Il problema era il tempo: ne passavamo troppo poco insieme a causa dei rispettivi impegni. Matteo ha fatto tutto quello che possibile, non lo rimprovero di nulla. Però quando hai responsabilità così grandi è giusto che dedichi al lavoro ogni energia. E poi, in quelle poche ore libere dal lavoro, comprensibilmente, lui voleva trascorrere del tempo con i due figli”. E ancora: “Tutto giustissimo. Solo che, tolto il sacrosanto impegno per il lavoro e per i figli, di tempo per me ne restava davvero poco. Così, alla fine, ho capito che era arrivato il momento di andare avanti”. Fonte: DiPiù.