ROMA – Elisabetta Gregoraci è stata ospite a Vieni da Me. Intervistata da Caterina Balivo ha raccontato la sua vita attraverso le sue canzoni preferite.

La “Solitudine” di Laura Pausini: “Cantavo questa canzone sempre. Si chiamava Gennaro il mio primo amore. Poi c’era Donato. Io con i miei ex ancora li sento. Da piccola ero una maschiaccio. Facevo tutto quello che facevano i maschietti. Giocavo a calcio, ero molto spericolata”.

E così Caterina Balivo si fa dare un pallone da calcio ed Elisabetta Gregoraci si esibisce in alcuni palleggi che terminano con un incidente piccante per la showgirl che viene “coperta” dalla conduttrice per poter sistemare il suo vestito, in particolare la camicia.

“Che cosa ti aspetti da me” di Loredana Bertè: “Nel film che uscirà a breve nella mia terra, in Calabria, ho voluto ricordare Loredana e Mia Martini, due calabresi vere. Il film è girato in Aspromonte, una zona dove ho ritrovato la pace interiore”.

Infine c’è “Per te” di Jovanotti: “E’ dedicata a mio figlio Nathan. A 9 anni è già un gigante. Lui quando vede i miei film è molto critico, per avere dei complimenti devo faticare (ride, ndr)”.

Fonte: VIENI DA ME.