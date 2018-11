Emanuela Folliero, Le Iene e la cura per la paura dell'uomo nero

ROMA – Trovare una cura “omeopatica” per la paura dell’uomo nero di Emanuela Folliero. Questo il servizio tutto da ridere dell’inviata de Le Iene Mary Sarnatano che ha ingaggiato un immigrato affinché chiedesse un rapporto orale gratis alla showgirl e volto dei Bellissimi di Rete 4.

Tutto nasce dalle dichiarazioni della Folliero, che ha detto di essere rimasta scioccata quando tempo addietro un immigrato le si è avvicinato e le ha detto per strada: “Bella bocca, pompi** gratis?”. La Folliero ha dichiarato che da allora ha paura di tutti gli immigrati, ma la Sarnatano de Le Iene ha trovato la cura perfetta.

Per far passare alla showgirl la paura dell’uomo nero, le ha consigliato di vestirsi in modo provocante e l’ha portata per le strade della città in zone ad alte concentrazioni di migranti. In questo modo la Folliero ha scoperto cosa pensano i migranti di lei e ne è rimasta sorpresa: c’è anche chi le ha chiesto se in realtà non sia un uomo e chi invece ha solo riso divertito.