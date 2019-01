ROMA – E’ finita la storia d’amorel’attrice Emanuela Tittocchia e l’ex tronista di Uomini e donne Mariano Catanzaro. La Tittocchia, scrive Leggo.it, aveva ritrovato la serenità in coppia con Catanzaro dopo la fine della sua relazione con Biagio D’Anelli, ma qualcosa è andato storto.

Emanuela e Mariano si erano conosciuti a Napoli, durante un evento pubblico, e subito, ha racconto a Novella 2000 Tittocchia, “è nata una forte empatia. Ci stavamo conoscendo ma poi sono successe delle cose che non mi sono piaciute. Ci siamo visti durante le feste, lui sembrava innamorato ma a un certo punto ho capito che stava utilizzando la mia immagine solo per farsi notare. Non mi ha regalato nemmeno un fiore, e ho pagato sempre io quando siamo usciti. Non credo che sia giusto”.

L’attrice piemontese dice di essere “stanca di avere relazioni con questi ragazzini” e di voler cercare “un uomo maturo che mi dia la tranquillità di cui ho bisogno”.