ROMA – Ennesima gaffe a “L’Eredità”. La domanda è semplice: “Costretto a un continuo vagare”. Il tutto è resto ancora più semplice dal fatto che per completare la risposta manca solo una lettera. La G.

La concorrente però, Maria Chiara, non riesce a rispondere. E Flavio Insinna, il conduttore del programma, resta senza parole. Così come il pubblico in studio e a casa.

Ma questa è solo l’ultima di una infinita serie di gaffe a L’Eredità. Solo qualche giorno fa una concorrente, Alessia Luna, invece che rispondere “rotocalco” ha pronunciato un improbabile “rotocazzo”.