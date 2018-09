ROMA – Momenti di imbarazzo a Pomeriggio 5: è bastato l’ingresso di Fabiana Britto per scatenare il caos in diretta. La prosperosa brasiliana, ex gieffina e coniglietta di Playboy è stata al centro del dibattito per i suoi scatti osé su Instagram.

In particolare la modella ha postato delle foto senza veli, con il gagliardetto del Milan a coprire le sue parti intime. Dinanzi alle accuse di volgarità degli opinionisti in studio, la Britto è esplosa: “Non sono volgare, la scorsa settimana c’era ospite Justin Mattera che ha postato una foto con la pat*** di fuori”.

A quel punto è intervenuta Barbara D’Urso che ha cercato di raffreddare la temperatura: “Modera i toni”, le ha detto. E Fabiana si è calmata e ha riformulato la frase: “Nella foto Justin Mattera copriva le parti intime con la mano…”.

Ma non è bastato a convincere gli opinionisti in studio: “La foto di Justin Matera non era volgare, le tue sì”.