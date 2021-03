Fabio Donato Saccu morto di cancro a 46 anni, era un ex tronista di Uomini e Donne

E’ morto a soli 46 anni Fabio Donato Saccu, ex tronista di Uomini e Donne che da tempo lottava contro il cancro. Fabio Donato Saccu era un geometra di Ponderano ed ex cavaliere del Trono Over. I fan di Uomini e Donne lo ricorderanno sicuramente visto che è stato uno dei personaggi più apprezzati. Nel programma di Maria De Filippi trovò l’amore con Lisa Leporati e lasciò il programma insieme a lei.

Fabio Donato Saccu e la storia con Lisa Leporati

Come ricorda Fanpage, Fabio Donato Saccu e Lisa Leporati si conobbero nel programma Uomini e Donne nel 2014. Lei era reduce da una frequentazione, sempre all’interno della trasmissione. Poi conobbe Fabio Donato che sembrò subito molto preso da lei e determinato a conquistarla. Lisa, sebbene all’inizio fosse un po’ scettica, si lasciò corteggiare da lui. Dopo pochi mesi, erano ormai una coppia a tutti gli effetti e lasciavano insieme il programma.

I funerali di Fabio Donato Saccu

Tra oggi e domani, sarà possibile dare l’ultimo saluto al geometra ed ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid. Oggi, giovedì 25 marzo, nella chiesa parrocchiale di Ponderano alle ore 18:00, si terrà una veglia di preghiera per ricordare il geometra prematuramente scomparso. Domani, venerdì 26 marzo, alle ore 09:30 verrà celebrato il funerale.