Fabio Fazio attacca la Rai per i social di Che tempo che fa: “Oscurati, devono restituirli”

Nelle ultime ore, Fabio Fazio ha rotto il silenzio spiegando ai suoi fan cosa sta succedendo alle pagine social della sua trasmissione Che tempo che fa. “Come avete visto i profili social di Che tempo che fa non sono attivi, anzi sono stati impropriamente oscurati e siamo in attesa che ci vengano restituiti” ha spiegato il conduttore ai suoi fan attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Fabio Fazio contro la Rai per i social oscurati di Che tempo che fa

“Quello che è accaduto non ha alcuna ragione e non ha alcun vantaggio per chi l’ha fatto – ha aggiunto -. Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso ne apriremo dei nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima. Mi fa piacere che tengano a Che tempo che fa un po’ tardivamente”.

Cosa è successo

Fabio Fazio ha lasciato la Rai, chiudendo dopo 20 edizioni Che tempo che fa e andando a Discovery, rivendicando di fronte al proprio pubblico di non essere uomo “adatto a tutte le stagioni”. Il riferimento è ovviamente ai nuovi equilibri politici che, con Giorgia Meloni premier, hanno il loro impatto su Viale Mazzini. Il conduttore ha sempre avuto dalla sua risultati di share importanti, ma è sempre stato percepito a destra come uomo di parte.