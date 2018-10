ROMA – Al Grande Fratello Vip si ritorna a parlare di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, dopo le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi e dopo lo sfogo della cantante.

Questa volta è intervenuta, con la sua versione dei fatti, la mamma della Provvedi. Già a Mattino Cinque, la signora aveva rivelato che Fabrizio Corona aveva sbattuto fuori di casa tutti gli scatoloni della figlia senza però ridarle “i suoi preziosi”. E ora è voluta intervenire ancora, forse per mettere un punto a questa situazione.

“Corona ha raccontato un mare di bugie – spiega la mamma di Silvia Provvedi -. Prima delle ferie, Fabrizio le aveva regalato un anello di fidanzamento e le aveva chiesto di sposarlo. Il secondo giorno di vacanza le ha buttato fuori di casa gli scatoloni e si è tenuto i preziosi. Lei aveva cercato di lasciarlo più volte. Lei lo ha lasciato per telefono: ‘Non vali niente’. Lui non si aspettava che mia figlia lo avrebbe lasciato. Ma Silvia era stanca”.

“Mi aspettavo che mia madre intervenisse – ha detto Silvia Provvedi in diretta dalla casa del GF Vip -. Sono contenta che lei sia orgogliosa di me. Sono parole di una madre che vuole bene. Voglio farla stare tranquilla. Non ho piacere ad aprire questo discorso. Quello che dice mia madre è vero”.

Dunque, sembra che Corona abbia fatto bei regali e poi se li sia tenuti. Ma questo alle due sorelle Provvedi non interessa. “Vedo mia sorella ridere – dice Giulia Provvedi in lacrime -. Sono tre anni che non ride. Io sono felice se mia sorella è felice. Io vedo mia sorella rinata qui dentro e sono felice che abbia deciso di intraprendere questo percorso”.

E dopo un momento di commozione, Alfonso Signorini domanda perché “i preziosi non sono ritornati a Silvia”. “Lui aveva la speranza di consegnarli direttamente a lei”, replica la madre delle Donatella.

Infine arriva la battutina di Ilary Blasi. “Noi siamo qui come ogni lunedì – attacca la conduttrice – se vuole parlare. Se non vuole, ce ne faremo una ragione, come abbiamo fatto negli ultimi due anni. Delle interviste e dei tweet di Corona non ce ne facciamo nulla perché cambia idea ogni 20 giorni”.

La risposta di Corona alle polemiche è arrivata nella notte su Instagram Stories, dove ha pubblicato una serie di screenshot che riprendevano i commenti di chi aveva visto la diretta.

Fabrizio Corona ha prima screenshottato il commento di Davide Maggio che ha scritto “Standing Ovation per la Blasi che sfan***a Corona e le sue dichiarazioni alla stampa”; poi quello di Trash Italiano “Ilary Blasi che asfalta Fabrizio Corona nuova queen”; poi il messaggio di qualcuno che gli segnalava proprio cosa avesse detto la conduttrice in diretta. Dopo questi screenshot Corona ha pubblicato una serie di smile divertiti, prima di rispondere senza tanti giri di parole a quanto emerso nella diretta di ieri sera. Le parole sono chiare: “Prima di parlare di me, ricordatevi sempre chi sono, da dove vengo, cosa ho vissuto, quello che ho realizzato, quello che sto facendo, ma soprattutto quello che farò.Non confondetemi mai con qualcun altro. Io sono io! A presto, vi farò morire di risate, perché le cose serie, sono altre…”.