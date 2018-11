ROMA – Fedez ha preso una cotta per Renza Castelli, concorrente di X-Factor alla quale fa anche da coach? Dagospia ha insinuato in un articolo sull’ultima puntata del talent show di Sky che anche Chiara Ferragni, ospite in studio, abbia avuto delle smorfie di gelosia al momento dell’esibizione di Renza (e del video di presentazione).

In apertura di puntata Fedez, in qualità di ospite, apre lo show cantando commosso il singolo “Prima di ogni cosa”, dedicato al figlio Leone. Un bacio alla moglie Chiara Ferragni, in platea, e torna alla sua poltrona da veterano.

Al momento dell’esibizione di Renza, la regia ha inquadrato in primo piano la Ferragni, troppo da vicino così da farla apparire meno bella di quanto non sia.

Scrive Dagospia: “Non soddisfatti, gli autori del programma hanno confezionato un video di presentazione di Renza, la fascinosa concorrente della squadra di Fedez, fatto apposta per aizzare la gelosia della povera Chiara, gelosia su cui i The Jackal avevano già ironizzato la settimana scorsa dopo gli affettuosi abbracci scambiati sul palco (”Indovina stanotte chi dorme sul divano?”

Per niente turbati, Fedez e Renza raccontano quei gesti di grande complicità:

– ”Io e lei siamo rimasti da soli sul palco…”

– ”Ci siamo stritolati”

– ”Bello, è stato proprio bello”.

Poi arriva l’assegnazione, ”Mi sono innamorato di te”, e non serve conoscere Tenco per leggere tra le righe. Lei scoppia a piangere, lui pure, grande empatia, grandi emozzzioni. Se non si fosse capito, ”C’è una grande sintonia tra noi, è la prima volta che faccio piangere un concorrente…siamo molto simili…siamo molto sensibili…per questo mi trovo molto bene con lei”.