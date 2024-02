Filippo Graziani chi è, età, carriera, vita privata, moglie, padre Ivan

Filippo Graziani, figlio del celebre cantante Ivan Graziani, si sta facendo spazio nell’ambiente musicale italiano, dimostrando talento e passione per la musica proprio come il padre. Ospite della puntata di oggi 13 febbraio del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, scopriamo qualcosa in più su Ivan Graziani, quanti anni ha, la sua carriera, la vita privata e tanto altro ancora.

Filippo Graziani età e breve biografia

Nato il 26 giugno 1981 a Rimini, Filippo Graziani ha 42 anni. E’ un cantautore italiano, con una fervida passione per la musica fin dall’infanzia. Figlio di Ivan Graziani, un’icona della musica italiana, ha ereditato il talento e la predisposizione per l’arte musicale.

Fin da giovane, Filippo ha dimostrato una predilezione per la musica, suonando in compagnia del fratello e aprendo concerti per artisti di fama come i Negramaro, Renato Zero e Max Gazzè. Queste esperienze hanno contribuito a plasmare la sua carriera e a definire il suo stile musicale unico.

La carriera musicale

Filippo ha iniziato la sua carriera musicale con il gruppo stoner-rock Carnera nel 2008, pubblicando l’EP “First Round” e aprendo i concerti di artisti rinomati come Zakk Wilde. Il suo talento e la sua determinazione lo hanno portato a esibirsi nei club del Lower Side di New York, arricchendo la sua esperienza musicale e affinando il suo stile.

Uno dei momenti più significativi della sua carriera è stato l’album dal vivo “Filippo Canta Ivan Graziani”, un omaggio commovente alla produzione musicale del padre Ivan. La sua partecipazione al Festival di Sanremo Giovani nel 2014 ha evidenziato ulteriormente il suo talento e la sua versatilità artistica.

Filippo Graziani vita privata, la moglie

Filippo Graziani è felicemente sposato. Nel settembre 2021, ha celebrato il matrimonio con Catherine Poulain, una rinomata imprenditrice, modella, dj e influencer. Il loro matrimonio, celebrato a Cassano d’Adda a Villa Borromeo, è stato un evento di grande successo, con la presenza di numerosi musicisti e vip.

Al momento, Filippo e Catherine non hanno figli insieme, ma il loro legame affettivo e il loro sostegno reciproco sono evidenti sia nella vita pubblica che in quella privata.

La malattia di Ivan Graziani

Malato da quasi due anni di tumore al colon, Ivan Graziani è morto il 1º gennaio 1997, all’età di 51 anni, nella sua casa di Novafeltria, dove aveva chiesto di tornare dall’ospedale per le festività natalizie.