Fiorello e il fuorionda del Tg2: “Queste cose scappano. Io e Giacovazzo ci siamo sentiti al telefono”

Gaffe su Fiorello e figlia: giornalista Rai nei guai. Il suo commento fuorionda su una performance dello showman in duetto con la figlia nel corso di “Viva Rai2” non è stato gradito dai vertici dell’emittente di Stato. L’Ad della Rai, Roberto Sergio ha addirittura avviato un provvedimento disciplinare nei confronti del conduttore del TG2 Piergiorgio Giacovazzo.

Il giornalista aveva lanciato un servizio sulla “ sorpresa” fatta dalla figlia Angelica, 18 anni a giugno, al papà Fiorello nel corso della puntata dello showman; intonando insieme a lui la canzone “La prima cosa bella”, esibizione in cui appariva evidente la commozione del papà. Al termine del servizio, mentre stavano finendo di scorrere le immagini di Fiorello abbracciato alla figlia, proprio quando partiva la sigla di chiusura del notiziario, il conduttore del TG2 ha fatto un commento a microfono ancora aperto: “Che carini… adesso questa avrà 12 trasmissioni”. Apriti cielo! Su Fiorello non si può. Per la Rai è un intoccabile. Un talismano. Immediata e inevitabile la reazione dei piani alti. Una esagerazione. Ma tant’è.

Sanzionato il conduttore

La Rai ha avviato un provvedimento disciplinare nei confronti di Giacovazzo. In una nota della Rai diffusa martedì pomeriggio – dopo che sui social era già circolato il fuori onda del conduttore della edizione delle 12.30 del TG2 ) – si legge: “In riferimento al commento inappropriato e del tutto gratuito fatto dal conduttore del TG2 Piergiorgio Giacovazzo, a proposito della performance di Fiorello e della figlia a Viva Rai2, l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha dato mandato di avviare un provvedimento disciplinare”. Tombola!

La replica di Fiorello

Lo showman ha prontamente replicato al giornalista del TG2, assolvendolo pienamente. Fiorello ne ha parlato su Instagram e durante la successiva puntata prendendo la parte del conduttore: “Queste cose scappano. Io e Piergiorgio ci siamo sentiti al telefono e l’abbiamo risolta tra di noi, tra uomini, e poi non ha detto niente di male”. E sul provvedimento della Rai ha aggiunto: “Non so se hanno intenzione di procedere, ma io mi auguro di no. Uno col fuori onda, è libero di fare quello che vuole, viva la libertà di espressione”.

Com’era ampiamente prevedibile Fiorello si è mostrato un uomo di spettacolo e ha assolto in diretta Giacovazzo: “Ieri, come sapete, è successo un casino. Intanto premetto che se venissero fuori i miei fuori onda, altro che provvedimento disciplinare, a me mi arresterebbero. Verrebbero le guardie Svizzere col Vaticano, verrebbero i Corazzieri o la polizia. La galera, altro che provvedimento. Io e Giacovazzo ci siamo chiariti. Tutto è bene quel che finisce bene. Ha passato una brutta giornata sia lui che io. Quando è’ successo l’ambaradan, io dormivo. Fatemi salutare Piergiorgio. E successo, capita a tutti. Il provvedimento disciplinare? No, niente provvedimento”.