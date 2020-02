SANREMO – Dopo Don Matteo, Fiorello diventa Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2020. Il comico siciliano l’aveva promesso: “Non è un festival a rischio 15%. Questo è l’abito originale di Don Matteo, uno dei pochi Matteo che funzionano in Italia, da solo fa il 35%, con me dentro al 40 ci arriviamo”, aveva detto martedì 4 febbraio, alla serata inaugurale della kermesse, promettendo di vestirsi da Maria De Filippi se Don Matteo fosse stato apprezzato. “Mi sono messo in un brutto guaio, ora devo pensare a come risolvere. C’è da recuperare il costume, capire come fare con le taglie, e poi io ho 45 di piede…”.

E così mercoledì sera eccolo sul palco dell’Ariston con una parrucca con il caschetto biondo della conduttrice Mediaset, un abitino nero e il passo della signora Costanzo. E a quel punto ha telefonato al cellulare di Fiorello proprio la diretta interessata.

In vivavoce De Filippi prima ha fatto i complimenti ad Amadeus poi, dietro invito di Fiorello, ha fatto la presentazione ufficiale, mentre lui muoveva la bocca: “Buonasera e benvenuti alla settantesima edizione del Festival di Sanremo”. Applausi generali.