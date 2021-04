Francesca Parisella chi è, compagno, figli, data di nascita, Instagram, Anni 20

Chi è Francesca Parisella, compagno, figlia, data di nascita e profilo Instagram della conduttrice e giornalista della trasmissione Anni 20. Francesca Parisella racconta infatti Anni 20, il programma di approfondimento e informazione settimanale di Rai2, di cui è “il timoniere”, come dice lei, ogni giovedì in prima serata. Una lunga maratona destinata ad arrivare fino a metà luglio.

Francesca Parisella, data di nascita e profilo Instagram

La bella giornalista e conduttrice Francesca Parisella nasce a Fondi in provincia di Latina il 9 marzo del 1977 e ha 44 anni. Dopo gli studi Francesca Parisella arriva in poco tempo a collaborare come inviata di Matrix e poi Quarta Repubblica, programmi in onda su ReteQuattro e condotti entrambi da Nicola Porro.

Dopo l’esperienza a Mediaset viene chiamata nell’ottobre del 2020 a guidare Seconda linea, trasmissione in onda in prima serata su Rai Due. Inoltre conduce il programma radiofonico Radio2 in un’ora, un nuovo format di rassegna stampa trasmesso il sabato e la domenica mattina. Da lì la consacrazione con Anni 20. Qui il profilo Instagram di Francesca Parisella.

Compagno e figli di Francesca Parisella

Dopo aver visto la data di nascita vediamo se ci sono informazioni sul compagno di Francesca Parisella. Nonostante sia molto attiva sui social network, non si conosce molto circa la sua vita privata, tantomeno se sia sabbia un fidanzato e dei figli. Francesca Parisella attualmente vive e lavora a Roma. Nel tempo libero si cura degli animali e della passione per il ciclismo.

Francesca Parisella e Anni 20

“Sarà un racconto di squadra – tiene a sottolineare all’ANSA – con inviati di provenienza diversa, alcuni anche orgogliosamente strappati alla concorrenza”, per attraversare questa nuova Italia degli anni ’20 del 2000. “Il titolo – prosegue la giornalista, già inviata per Matrix e Quarta Repubblica e che prosegue il suo appuntamento del week end a Radio2 In un’ora – rimanda a quegli anni ruggenti, di crescita e grandi prospettive che furono i Venti del Novecento. Questi che stiamo vivendo, almeno in prima battuta, si sono rivelati ben diversi. Saranno anni più complicati, ci sarà molto da fare per arginare la pandemia. Quella sanitaria, ci riusciremo, speriamo, con i vaccini. Ben più lungo e difficile sarà arginare quella sociale. E pensare che fino a pochi mesi fa si parlava di viaggiare su Marte: oggi non sappiamo neanche quando potremo tornare a farlo serenamente da un Paese all’altro”.