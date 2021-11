Francesco Montanari chi è, età, dove e quando è nato, moglie, vita privata, Libanese, Instagram, dove vive, biografia e carriera. L’attore Francesco Montanari è ospite questa sera 28 novembre del programma La versione di Fiorella. Il programma condotto da Fiorella Mannoia è in onda su Rai3 in seconda serata dalle 23:15.

Dove e quando è nato, età, Instagram, biografia di Francesco Montanari

Francesco Montanari è nato a Roma il 4 ottobre del 1984. Ha 37 anni. E’ figlio di una direttrice di biblioteca e di un chirurgo ortopedico. Si diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica e partecipa al saggio di diploma dell’allievo regista Jacopo Bezzi, I bambini di sale. Profilo Instagram: @francesco_montanari_official.

Moglie, figli, dove vive, vita privata di Francesco Montanari

Montanari ha avuto un flirt con la star italo-americana Vanessa Hessler. Nel 2013 si lega alla conduttrice Andrea Delogu e nel 2016 i due si sposano. Si sono sposati due volte: prima una cerimonia riservata a pochi al Comune di Roma, poi una grande festa in stile country a pochi giorni di distanza. La coppia si lascia nel 2021. Montanari non ha figli. Vive a Roma.

La carriera di Francesco Montanari

Montanari ha raggiunto la popolarità per la sua partecipazione, nel ruolo del Libanese, in Romanzo criminale – La serie, serie tv ispirata alla vera storia della banda della Magliana. Ha partecipato allo spettacolo teatrale Sunshine, per la regia di Giorgio Albertazzi e a Il Calapranzi di Harold Pinter, per la regia di Giorgio Caputo.

E’ protagonista, assieme a Vanessa Hessler, del film Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata di Carlo Vanzina. Nel 2013 compare in Squadra antimafia e nel 2018 è il protagonista della fiction Il cacciatore, tratta dal romanzo autobiografico Cacciatore di mafiosi del magistrato Alfonso Sabella. L’anno successivo partecipa alla serie I Medici nel ruolo di Girolamo Savonarola.

