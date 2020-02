ROMA – Francesco Moser è stato ospite oggi, 17 febbraio, a Vieni da Me e intervistato da Caterina Balivo ha anche parlato del rapporto tra il figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez.

L’ex ciclista svela il motivo del suo soprannome ai tempi delle corse su strada: “Perché mi chiamavano sceriffo? Ci vuole qualcuno che tiene le redini del gruppo, i compagni di squadra dovevo farli filare nel verso giusto”. Poi una battuta sul record dell’ora tolto a Eddy Merckx a Città del Messico 1984: “Non la prese molto bene”.

Sull’addio del figlio al mondo del ciclismo: “Non è facile per nessuno correre. Quelli che corrono vogliono vincere, non corrono per arrivare secondi. Mio figlio Ignazio ha iniziato a 7 anni. Queste categorie minori vanno bene, ma a volte possono rappresentare un pericolo, perché si montano la testa e pensano di essere già campioni. Ignazio aveva possibilità di fare il corridore, forse fisicamente è diventato troppo grande: quando era giovane era più magro, poi ha avuto uno sviluppo e in salita diventa difficile… Poteva essere un corridore per certe piste, ma per il Giro d’Italia non aveva il fisico più adatto”.

Infine sul possibile matrimonio tra Ignazio e Cecilia Rodriguez: “Questo lo dobbiamo chiedere a loro, io sarò l’ultimo a saperlo”. (fonte VIENI DA ME)