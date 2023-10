Andrea Giambruno lascia la conduzione di Diario del Giorno. L’ex first gentlemen si dice “dispiaciuto per l’imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento”.

Giambruno lascia la conduzione di Diario del Giorno

Giambruno “ha concordato con l’azienda di lasciare la conduzione in video del programma Il diario del giorno, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale”. Lo annuncia una nota di Mediaset.

Non ci sarà quindi nessun procedimento disciplinare nei confronti di Giambruno. Mediaset lo aveva messo “sotto processo” ipotizzando che avesse violato il codice etico aziendale. Si era parlato della possibilità che arrivasse un licenziamento che invece non è arrivato.

Giambruno dovrà comunque rispondere sulle frasi riportate da Striscia all’Ordine dei giornalisti che ha aperto ben due procedimenti contro di lui.

Non ci sono altri fuorionda?

Non sembrano esserci nuovi fuorionda, a quanto pare. Striscia non li ha trasmessi e il suo patron Antonio Ricci ha detto di non averne in archivio.

La sera di ieri, nella versione ridotta a causa della partita di Champions tra Union Berlino e Napoli, a Striscia l’argomento è stato trattato solo da Vespone (Giampaolo Fabrizio) che, a caccia di politici davanti Montecitorio, non ha lesinato battute pungenti su Meloni e Giambruno.

Alcuni colleghi di Giambruno hanno però raccontato che l’ex compagno della presidente del Consiglio scherzava a volte sul suo ruolo di first gentleman. Non è quindi da escludere che qualcuno abbia catturato queste sue battute.

In questi giorni a condurre Diario del giorno c’è Manuela Boselli. Fino a quando non si troverà un nuovo conduttore stabile, saranno in diversi a ruotare alla guida della trasmissione di approfondimento di Rete4.

Le battute di Giambruno costate a Mediaset il 6% in borsa

Secondo quanto scrive Repubblica, Giambruno non avrebbe voluto rinunciare alla trasmissione. La trattativa sul da farsi l’ha però condotta in prima persona Piersilvio Berlusconi che ha deciso questa “conciliazione” che permette a Mediaset di adottare un’onorevole exit strategy.

Intanto però, il titolo in borsa del gruppo fondato da Silvio Berlusconi è precipitato in borsa perdendo il 6%. Dagli analisti, lo scivolone è stato letto anche come conseguenza delle forti fibrillazioni in seno alla maggioranza di governo.

Giorgia Meloni non ha infatti preso bene i fuorionda e si sente tradita dalla famiglia Berlusconi. E non sembra credere alla versione di Piersilvio che ha chiamato la premier per dirle che nulla sapeva e di avere appreso dell’esistenza dei fuorionda solo quando il Tg satirico di Canale5 li ha resi noti.

La presidente del Consiglio avrebbe quindi impartito ai fedelissimi l’ordine di non assecondare più alcuna richiesta di Forza Italia, specie se si tratta di difendere gli interessi del Biscione.