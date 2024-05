Giorgia Meloni è stata l’ospite di Diletta Leotta nell’ultimo episodio del podcast “Mamma dilettante“, pubblicato proprio il 12 maggio, in occasione della festa della mamma. Durante l’intervista, la leader politica ha parlato del suo rapporto con la madre, definendola “non così presente, ma alla fine le devo tutto”. Meloni ha spiegato che l’assenza della madre era “calcolata”, in quanto ha educato le sue figlie insegnando loro a cavarsela da sole, affermando che la libertà è legata alla responsabilità individuale. Ha aggiunto che la madre non risolveva i problemi delle figlie, ma le spingeva a risolverli autonomamente, e se oggi è la persona che è, lo deve proprio a lei.

Durante l’intervista, Meloni ha anche toccato il tema delle chat di classe tra genitori. Ha ammesso di partecipare un po’ meno dal momento in cui la figlia ha iniziato la scuola elementare, a causa dei suoi impegni come Presidente del Consiglio. Tuttavia, ha sottolineato che è comunque attiva nel gruppo WhatsApp della classe, commentando, votando durante le votazioni e partecipando quando possibile. Riguardo alla maternità, Meloni ha condiviso come diventare madre le abbia dato stabilità e la abbia resa più pragmatica e concreta. Ha riconosciuto che la maternità porta alla luce le fragilità, ma allo stesso tempo le mette a posto.

Infine la Meloni ha espresso dubbi sulla vera solidarietà femminile, sostenendo che le donne sono meno solidali di quanto possa sembrare, spesso competendo tra loro. Tuttavia, ha evidenziato che tra mamme c’è una solidarietà diversa, paragonandola a quella tra veterani al fronte, e ha raccontato di come le madri della classe della sua figlia l’abbiano sostenuta, citando come uno dei momenti più significativi della sua carriera politica una telefonata fatta alla madre di Alessia Piperno, durante il suo ritorno in Italia dopo essere stata detenuta in Iran.