Giorgia Surina chi è, età, dove è nata, marito, compagno, figli, vita privata, tumore, carriera e biografia

Chi è Giorgia Surina: età, dove è nata, marito, compagno, figli, vita privata, tumore, carriera e biografia dell’attrice e presentatrice oggi, 3 maggio, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quanto è nata, età, carriera e biografia di Giorgia Surina

Figlia di genitori italo-croati, Giorgia Surina è nata a Milano l’8 marzo del 1975 (età 47 anni). Il mondo della comunicazione è sempre stata la sua passione, tanto da laurearsi proprio in Scienze della Comunicazione nel capoluogo lombardo. L’esordio in tv è arrivato su Junior tv, dove venne chiamata a condurre il programma Casa J. Poi il successo quando approdò a MTV dove inizialmente condusse Hitlist Italia, Select Londra e TRL: Total Request Live, l’allora trasmissione più seguita dai giovani.

Tra le esperienze, sia sul grande che sul piccolo schermo, c’è Un medico in famiglia, Il Commissario Nardone, Non dirlo al mio capo, Don Matteo, R.I.S. 4 – Delitti imperfetti, Love Bugs e Zelig Off. La Surina ha preso parte anche a Ballando con le Stelle nel 2014.

Marito, compagno, figli e vita privata di Giorgia Surina

Giorgia Surina non ha figli. Ha avuto una lunga relazione con Antonio Campo Dall’Orto, storico manager di MTV Italia e in seguito amministratore delegato della RAI. Nel settembre 2012 si è sposata con rito civile a Milano e poi a Mykonos con l’attore Nicolas Vaporidis. Nel febbraio 2014 la coppia ha annunciato il divorzio. Nel 2016 è stata operata con successo per un tumore benigno al seno. Oggi condivide la sua vita via Instagram attraverso il suo mezzo milione di follower a cui continua a lanciare messaggi all’insegna della positività.