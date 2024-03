Chi è Giorgio Marchesi: età, carriera, biografia, vita privata, moglie, figli

Giorgio Marchesi è tra gli ospiti di oggi 13 marzo 2024 del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. L’attore, protagonista del film tv Folle d’amore – Alda Merini, in onda il 14 marzo in prima serata su Rai 1, sarà in studio per parlare della sua vita e della sua carriera. Scopriamo qualcosa in più di Giorgio Marchesi, dalla sua età alla vita privata.

Giorgio Marchesi età, breve biografia e carriera

Giorgio Marchesi è nato il 23 febbraio 1974 a Bergamo e ha appena compiuto 50 anni. La mamma viene a mancare quando lui ha solo 18 anni. Dopo il liceo scientifico si iscrive all’Università e nel frattempo si mantiene con dei lavori saltuari. Nello stesso periodo fonda il gruppo rock Taverna Marchesi, nel quale suona la chitarra. Dopo un breve trasferimento a Londra, torna in Italia e inizia a studiare recitazione seguendo il corso “Professione attore” presso il Bel Teatro di Padova e inizia a recitare con l’omonima compagnia teatrale. A seguito di questi studi, Giorgio Marchesi ha intrapreso una carriera artistica che lo ha portato a recitare in una vasta gamma di produzioni cinematografiche e televisive. Tra i suoi ruoli più notevoli, ricordiamo la partecipazione alla serie televisiva “Una grande Famiglia” nel 2015 e “Braccialetti rossi” nel 2017. Sempre nel 2017 ha interpretato anche il personaggio di Roberto Roversi nella fiction di Rai 1 Sorelle di Cinzia TH Torrini.

Nel 2018 ha interpretato il PM Sergio Einardi per la seconda stagione della fiction Rai L’allieva insieme a Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, per poi riprendere la stessa parte anche nella terza stagione della serie. Nel 2019 fa parte del cast della serie I Medici vestendo i panni di Giacomo Spinelli.

Vita privata

Giorgio Marchesi è sposato da più di dieci anni con l’attrice Simonetta Solder, nota per i suoi ruoli in Non smettere di sognare, Sbirri, Come un delfino e Braccialetti rossi. La coppia ha due figli di nome Giacomo e Pietro Leone. “Simonetta è una che sa metterti in difficoltà, non è certo malleabile. Ogni tanto mi dico: potevo prendermene una più tranquilla, ma in realtà mi piace così.” ha raccontato una volta in una intervista.

Social Media

Giorgio Marchesi ha un profilo Instagram ufficiale seguito da 165mila follower, che aggiorna piuttosto regolarmente.