Giorgio Mastrota è tra gli ospiti della puntata di oggi 29 aprile 2024 de “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,30. Considerato da anni “il re delle televendita”, Giorgio Mastrota non ha certo bisogno di presentazioni. Ma chi è davvero questo personaggio così amato dal pubblico italiano? Scopriamo qualcosa in più sulla vita e la carriera di Giorgio Mastrota, dai suoi successi sul piccolo schermo ai dettagli intimi della sua vita privata.

Giorgio Mastrota età e breve biografia

Giorgio Mastrota è nato il 15 maggio 1964 a Milano e ha 60 anni. Da giovane si è laureato in Scienze Politiche, e nel 1988 ha vinto anche il titolo di “Uomo ideale” nel concorso Il più bello d’Italia. Subito dopo ha iniziato a lavorare in televisione con Gianfranco Funari. Nel 1991 passa all’emittente privata Italia 7, dove fa le sue prime esperienze come conduttore. Dopo una serie di esperienze in tv, comincia a lavorare nelle televendite, settore a cui dedica la maggior parte della sua carriera e che lo farà conoscere a livello nazionale come “il re delle televendite”.

Nel corso degli anni ha partecipato a diversi show, compreso Uomini e Donne dove nel 2003 è stato anche Tronista. In merito a questa esperienza Mastrota ha raccontato:

“Ero single, lo feci per un mese. Avevo scelto una ragazza carina, mi ero anche ingolosito, mi piaceva davvero. Alla fine scoprii che Chiara Dujela era fidanzata, che stava lì per promuoversi. Insomma, fu un fallimento”.

Vita privata: moglie e figli

Nel 1992, Mastrota incontra e si fidanza con Natalia Estrada. I due si sono sposati pochi mesi dopo il loro primo incontro e dalla loro relazione è nata una figlia, Natalia Jr, nata nel 1995. La coppia ha poi attraversato una crisi e ha divorziato nel 1998.

Successivamente, Mastrota ha avuto un secondo figlio, Federico, dalla relazione con la modella brasiliana Carolina Barbosa, storia che si è poi conclusa.

Il conduttore ha poi ritrovato l’amore con la sciatrice ed alpinista Floribeth Gutierrez, atleta della Federazione Italiana Sport Invernali. Conosciutisi nel 2011, i due sono convolati a nozze a settembre 2022. Dalla loro relazione sono nati due figli: Matilde e Leonardo.

Cosa fa oggi

Oltre ai suoi impegni familiari, Mastrota ha recentemente intrapreso un nuovo progetto televisivo intitolato “Casa Mastrota”. Trasmesso su Food Network, il programma offre uno sguardo intimo sulla vita quotidiana di Mastrota e della sua famiglia, condividendo ricette, momenti di cucina e tanto altro ancora.