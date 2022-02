Giusy Ferreri chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Andrea Bonomo, figlia, vita privata, Sanremo, malattia, Instagram, biografia e carriera. La cantante Giusy Ferreri è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Miele. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Giusy Ferreri

Giusy Ferreri, all’anagrafe Giuseppa Gaetana Ferreri, è nata a Palermo il 18 aprile del 1979. Ha 42 anni. E’ alta 155 cm. Si trasferisce con i genitori Alessandro e Teresa e il fratello Michele ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, dove frequenta il Liceo Salvatore Quasimodo di Magenta. Partecipa a diversi concorsi canori per poi dedicarsi allo studio del canto, della chitarra e del pianoforte. inizia a scrivere le prime canzoni nel 1997.

Andrea Bonomo, figlia, Instagram, dove vive, vita privata di Giusy Ferreri

La cantante è legata sentimentalmente al geometra Andrea Bonomo dal 2008. La coppia ha una figlia, Beatrice, nata nel 2017. Vive con la famiglia a Vigevano, in provincia di Pavia. Profilo Instagram: giusyferreriofficial.

La malattia di Giusy Ferreri

La cantante è nata con una patologia cardiaca, la sindrome di Wolff-Parkinson-White, che le viene diagnosticata all’età di 8 anni. La malattia le ha provocato svenimenti, attacchi e spesso anche vertigini. E’ stato quindi necessario ricorrere a un intervento, che non è andato a buon fine. A 21 anni ritenta con un secondo intervento, riuscito. “Cerco di condurre una vita salutare, limito i caffè a due al giorno e mi spiace solo di non trovare tempo e voglia per lo sport”.

La carriera di Giusy Ferreri

La cantante comincia la sua carriera solista nel 1998, venendo accompagnata per i successivi quattro anni da due differenti gruppi con cui si esibisce in piccoli club: i Prodigy of Peace e gli AllState51. Nel 2002 firma il suo primo contratto discografico con Warner Music Italy, portato avanti sino al 2006, con cui realizza il brano Il party. Per mantenersi lavora come cassiera da Esselunga.

Nel 2008 partecipa alla prima edizione italiana di X Factor, dove viene notata dal giudice Simona Ventura. Si classifica seconda. L’inedito Non ti scordar mai di me, composto nelle musiche da Tiziano Ferro e Roberto Casalino, raggiunge il primo posto nella Top Singoli e il relativo videoclip, diretto da Cosimo Alemà, si aggiudica la vittoria nella categoria “Emergenti” al Premio Videoclip Italiano 2008. Esce poi l’EP omonimo, certificato triplo disco di platino.

Nel 2022 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Miele.

