Gomorra, il film di Matteo Garrone che vinse al festival di Cannes il Gran Premio della Giuria nel 2008, andrà in onda in una New Edition questa sera, venerdì 16 aprile, in prima serata su Rai Tre.

Gomorra al cinema 13 anni fa

Dalla sua uscita sono passati 13 anni. Il film però, a detta del regista”non è invecchiato di un giorno, è ancora tanto contemporaneo”. Il regista riflette su quel film che gli ha cambiato la vita sotto tanti punti di vista. E si è dato una missione: “Far conoscere ai ragazzi il film, che non è la serie tv omonima che tanto amano”. Garrone lo dice presentando Gomorra New Edition, la nuova edizione in onda su Rai3 in prima serata venerdì 16 aprile e poi su RaiPlay e disponibile in dvd e blu-ray dal 14 aprile, distribuita da Eagle Pictures per 01 Distribution.

Per i giovani Gomorra è Ciro e Genny, Schianel e Imma Savastano, che ne sanno loro del sarto (Salvatore Cantalupo, purtroppo scomparso) che insegna ai cinesi a falsificare il made in Italy, di Maria che riceve la ‘mesata’ alle Vele di Scampia, di Franco (Servillo) che con i rifiuti tossici del Nord avvelena la terra dei Fuochi. E ancora: tra i protagonisiti c’è Marco (Marco Macor) e Pisellino (Ciro Petrone), due ragazzini con il mito di Scarface che pensano di poter fare in proprio senza i casalesi e finiscono sottoterra.

Una storia che ogni volta mette i brividi. “Mi fermano per strada – racconta Garrone – e mi fanno i complimenti per la serie”. Poi la curiosità: “ho rivisto il film con mio figlio adolescente, non capiva bene di cosa si trattava, era molto colpito, attratto e spiazzato. Da lì l’idea di una nuova edizione, di far rivivere Gomorra per un nuovo pubblico, riscoprendo scena dopo scena la sua attualità e al tempo stesso eternità”.

“Gomorra è una grande fiaba nera”

Garrone spiega all’Ansa: “Dentro Gomorra ci sono temi essenziali e universali, l’infanzia violata, i conflitti, la difficoltà del vivere, la violenza che ci circonda. Gomorra è una grande fiaba nera con una grande potenza visiva, un realismo che sconfina nella fantascienza, ma invece è realtà come quella che vivono i ragazzini aspiranti camorristi che non hanno consapevolezza fino in fondo, sono persino ingenui. E poi su tutto l’umanità a volte disumana dei suoi personaggi. Gomorra è un archetipo, emoziona qualsiasi spettatore perché i temi ci sono vicini sempre”.

Gomorra dal romanzo di Roberto Saviano

Merito del romanzo di Saviano, “ringrazio ancora Fandango per avermi dato l’opportunità di farne un film”. Così Garrone si è rimesso al lavoro: “Ho inserito cartelli di spiegazione all’inizio di ognuno dei 5 racconti per rendere più comprensibile il film, ho inserito inquadrature dei posti per contestualizzarlo meglio, ho rifatto 7 scene, fatto 50 tagli e scorciato il film di 10 minuti. Interventi fondamentali e al tempo stesso invisibili”.