ROMA – Messaggi a luci rosse tra Lucia Bramieri, la nuora di Gino Bramieri, e il fidanzato della Pezzopane, l’ex spogliarellista Simone Coccia Colaiuta. A renderli noti è stata la stessa conduttrice del Grande Fratello, Barbara D’Urso.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La conduttrice, infatti, ha svelato in diretta che Lucia le avrebbe fatto leggere il contenuto dei messaggi ed ha aggiunto: “Io non sarei contenta se il mio fidanzato mandasse messaggi così alle 2 di notte (…) Erano belli forti”. Quindi ha chiesto ulteriori delucidazioni alla Bramieri, che ha confermato di aver conosciuto Simone, ma solo virtualmente. “E’ una cosa datata, risale ad alcuni anni fa. Non l’ho mai incontrato. Non ho mai avuto occasione di bere un caffè con lui. C’era stata occasione di scambiarci messaggi, ma non ricordo neanche il perché. Che sms erano? “Degli sms un po’ così... un po’ galletto (…) Io non ho raccolto (…) Forse per loro era un momento un po’ così (…) Stefania non ha motivo di temere nulla, perché con lui non ho avuto alcun tipo di confidenza”. Quindi la precisazione di Barbara: “Stefania Pezzopane sa e ci è passata sopra”.

Successivamente, la sceneggiatura del reality ha voluto che – guarda un po’ – fosse proprio la Bramieri ad aprire la porta della Casa a Simone: i due si sono abbracciati ed hanno sciolto la tensione con sorrisi imbarazzati.” Simone, non eri imbarazzato a mettere un costumino fluorescente poco fa ma sei imbarazzato di fronte alla Bramieri? dice Barbara mettendo il dito nella piaga – E’ una donna sexy, no?”. Lucia: “Son gnocca però”. Simone accoglie la provocazione: “avoja… E’ una bella donna”. La d’Urso: “Non ti sei pentito allora dei messaggi allora…” E lui ha precisato: “Ci siamo scritti tanto tempo fa due messaggini” Lucia: “E’ nata su messenger, ma ormai è acqua passata”.