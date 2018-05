ROMA – Lucia Bramieri è l’eliminata della sesta puntata del Grande Fratello. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Con il 44% voti, la zia del gruppo deve abbandonare la Casa di Cinecittà.

Con la sua forte personalità, la Bramieri ha fatto un gran bel percorso e, nonostante la differenza di età con gli altri inquilini, è riuscita ad amalgamarsi con tutti i ragazzi, mostrando un grande spirito di adattamento e una notevole capacità di mettersi in gioco. “Siete meravigliosi, grazie per quello che mi avete dato”, ha detto prima di abbandonare la Casa.

Lucia è stata anche emozionata dal video dei genitori che ha potuto vedere nella Mistery Room. La madre le ha detto dolcissime parole: “Ti voglio bene, ti guardo sempre. Ti mando un abbraccio forte forte”. Poco dopo, la sorpresa per Lucia è stata ancora maggiore quando, nella Casa, ha potuto vedere in un video entrambi i genitori, Felicita e Pino. Purtroppo, però, le speranze dei signori di vedere la figlia ancora in gioco sono state deluse.