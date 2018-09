ROMA – Ivan Cattaneo, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, nella notte ha accusato un malore all’interno della casa.

Il 65enne ha raccontato agli altri concorrenti di aver trascorso una notte piuttosto agitata e di aver avuto un attacco di panico. Preso da una incontrollabile tachicardia, l’artista ha confessato: “Pensavo di morire”.

È stato Francesco Monte a farlo ragionare spiegando al cantante che le palpitazioni probabilmente sono dovute alla nuova situazione e alla partecipazione al reality.

Anche Monte, come ha dichiarato lui stesso, ha sofferto in passato di attacchi di panico, mentre attualmente avrebbe soltanto stati d’ansia. Per fortuna tutto si è risolto ed Ivan è riuscito a gestire l’attacco di panico.