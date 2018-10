ROMA – Puntata speciale, giovedì 26 ottobre, del Grande Fratello Vip. In attesa dell’attesissimo ingresso di Fabrizio Corona, un’altra persona è tornata nella casa più spiata d’Italia: è Lory Del Santo eliminata a sorpresa nell’ultima puntata di lunedì 22 ottobre. In realtà gli altri inquilini non sanno che Lory non è mai tornata a casa ma è rimasta in attesa nella suite.

Poco prima del suo ingresso viene mandata in onda una clip su un presunto complotto che Lory Del Santo avrebbe organizzato per contrastare il gruppo dei giovani. E’ Ivan Cattaneo a svelare l’ipotetico accordo tra le persone adulte della casa.

Quando Lory entra in casa, gli altri inquilini sono “freezati” e spiega la sua versione dei fatti. “Ho sentito parlare di complotto, ma ho detto solo una cosa: Io esco e rimanete in tre, chiederei alla Marchesa a Ivan e Giorgi di non nominarsi. Era solo un suggerimento perché sono le uniche persone di una certa età. Io non ho mai detto a nessuno di votare… Io ho solo cercato di aiutare chi ha qualche anno in più perché hanno la stessa età ed è giusto che si vogliano bene tra di loro. Comunque vi ho pensato perché siete tutti unici e speciali”.

Alla fine tutti esultano per il ritorno di Lory Del Santo che viene poi chiamata in un’altra stanza. Ed è qui che si compie la sua vendetta: le viene chiesto di indicare una persona da mandare direttamente al televoto. Nella puntata di lunedì la sorte di Lory era infatti finita nelle mani degli altri concorrenti, dovevano scegliere tra lei e Stefano Sala. Solo Walter ed Ivan avevano scelto di salvare Lory, tutto il gruppo si è invece schierato dalla parte di Stefano. “Sapevo che sarebbe andata così – aveva commentato lei a caldo – un paio di persone mi hanno stupito, tra cui Elia: ha scelto di salvare una persona che l’ha sempre nominato, mentre invece ha scelto di eliminare me che non l’ho mai votato”. Il nome della persona nominata da Lory sarà svelato in un secondo momento.