Grande Fratello Vip, tra Pago e Serena Enardu… riesplode la passione

ROMA – Al Grande Fratello Vip riesplode la passione tra Pago e Serena Enardu.

Cosa è successo? La Enardu all’inizio sembra inquieta, non ama essere giudicata e si sfoga. Confessa che le manca suo figlio, ma il cantante la consola: “Sarà felice vedendoti tranquilla”. Poi tra i due in giardino… torna la passione tra baci, coccole e abbracci. “Sei bellissima – le sussurra Pago – come può una donna amare così tanto? Sei il mio orgoglio sardo”.

“Parlo solo quando mi interessa o l’argomento mi riguarda – dice Serena parlando a cuore aperto con Pago – alcuni invece si elevano come se fossero perfetti”.

“Non ti devi agitare – la rassicura Pago – anche io non mi sento in dovere di giustificarmi con tutti, mi interessa stare bene con te”.

Grande Fratello Vip, Pago: “Se Serena Enardu non cambia…”

Nella casa del Grande Fratello Vip Pago – che non aveva gradito i like su Instagram di Serena al tentatore di “Temptation Island” che aveva provocato la loro crisi – prima di riavvicinarsi con la Enardu aveva parlato con Paolo Ciavarro. “Non doveva farlo, lei manca di questa sensibilità e non è la prima volta che si comporta così, non gliene frega niente, però adesso se vuole arrivare a un risultato le deve importare eccome”.

Paolo Ciavarro gli aveva dato anche ragione: “Se vuole ricostruire la fiducia – gli dice il concorrente del Grande Fratello VIp – non può fare questi errori”.

Ma ora… Ma ora tra i due sembra finalmente ritornata la passione.

Fonte: Grande Fratello Vip.