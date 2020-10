Selvaggia Roma positiva al Covid. Lo comunica lei stessa sui social. Era in attesa di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

”E’ venuta l’ora di fare chiarezza, sono io quella positiva al Covid”, è quanto ammette Selvaggia Roma in un video su Instagram.

Lunedì scorso Alfonso Signorini aveva annunciato in diretta televisiva che la stessa Selvaggia Roma, Stefano Bettarini e Giulia Salemi non potevano più entrare nella Casa ”per un caso di sospetta positività al Covid” ma solo ieri l’influencer aveva negato di essere lei la concorrente positiva al Coronavirus affermando: “Ho fatto il tampone prima di entrare al GFVIP e il risultato è positivo”.

”Mi voglio scusare innanzitutto con la giornalista dell’Adnkronos per aver negato di averlo – sottolinea Selvaggia Roma – ma sono stata presa dallo spavento e alla sprovvista. Ho una carica virale molto bassa e sto benissimo e voglio rassicurare tutti sul fatto che non sono stata a contatto con gli altri concorrenti. Mi hanno detto – conclude – che la mia entrata al GFVIP è stata solo rinviata ma non annullata”.

I like di Salvini sui social a Selvaggia Roma

Matteo Salvini stravede per lei e la riempie di like sui social network. Ne parla Gabriele Parpiglia per Giornalettismo:

“Dopo aver ufficializzato la presenza di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, Giornalettismo annuncia l’arrivo ufficiale del ciclone Selvaggia Roma. Famosa perché ex di Francesco Chiofalo, memorabili le loro litigate a Temptation Island; Selvaggia entra da single ma in queste settimane da casa pare abbia apprezzato e non poco il concorrente Pierpaolo Petrelli. In passato pare abbia conosciuto invece Enock Barwah. Lo spettacolo è assicurato. Selvaggia sta arrivando. Alt. Selvaggia sui suoi social ha fatto breccia nei like di Matteo Salvini come possiamo mostrare. La ragazza di certo sa perfettamente come non passare inosservata. Questo è solo l’inizio”. (Fonti Adnkronos e Giornalettismo).