Guenda Goria è un’ artista poliedrica. Attrice e pianista, è figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, nonché sorella di Gianamedeo Goria. Vediamo meglio la sua carriera, la vita privata e le sfide personali di Guenda Goria.

Guenda Goria è nata il 4 dicembre del 1988 a Roma sotto il segno del Sagittario. Ha 35 anni e nella vita è un’attrice e pianista.

Dopo essersi diplomata al Conservatorio Verdi di Milano in pianoforte, Guenda ha abbracciato varie forme d’arte. La sua formazione include anche studi di recitazione presso l’Actor’s Academy di Milano. Con una laurea in Filosofia ed Estetica dall’Università degli Studi di Milano, dimostra di possedere non solo un talento artistico, ma anche una profonda comprensione della cultura e della creatività.

Il suo debutto televisivo risale al 2006 con la partecipazione alla fiction “Crimini”. Da allora, ha continuato a distinguersi in progetti cinematografici e televisivi di prestigio. Il suo ruolo nel film “Il racconto dei racconti” del regista Matteo Garrone nel 2015 ha mostrato il suo impegno e la sua versatilità come attrice.

Guenda Goria è una vera poliglotta, padroneggiando l’inglese, il francese, lo spagnolo e il portoghese.

Guenda Goria e fidanzata dal 2021 con il videomaker Mirko Gancitano. Un momento magico ha segnato la loro relazione il 18 ottobre 2023 durante la trasmissione “La volta buona” condotta da Caterina Balivo. In quell’emozionante occasione, Mirko ha fatto la proposta di matrimonio a Guenda, esprimendo il desiderio che quel giorno fosse la “loro volta buona”. Durante la dichiarazione, Gancitano ha svelato che avevano già celebrato un matrimonio spirituale a Santo Domingo, e ha scelto un anello che rispecchiasse la semplicità e la profondità del loro legame. Un momento di pura emozione che ha reso ancora più speciale il percorso romantico di questa coppia.

L’artista ha più volte raccontato di soffrire di endometriosi. Alcuni mesi fa ha postato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono in ospedale pronta a sottoporsi all’intervento.

“È arrivato il giorno del mio ricovero. Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ ansia. Non ero certa di voler condividere questo momento, ma credo che parlarvi della malattia possa essere d’ aiuto a tante donne. Io soffro di endometriosi. È una patologia che colpisce tantissime donne (1 su 10 circa), e che troppo spesso non viene diagnosticata. Può colpire molti organi e compromettere gravemente la salute per chi ne soffre. Non c’è cura, bisogna imparare a conviverci. Domani sarà un po’ come il primo giorno di scuola per me, pensatemi”.