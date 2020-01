Guess My Age, la clamorosa gaffe di Francesca De Andrè: “Ma chi è questo?”

ROMA – Francesca De André è il personaggio famoso che la sera di giovedì 9 gennaio ha affiancato il concorrente di Guess My Age, il programma di Tv8 condotto da Enrico Papi. L’exgieffina ha giocato una partita non troppo fortunata ed ha commesso una grande gaffe avvenuta quando quasi tutto il montepremi della serata era già andato.

Ad un certo punto, la nipote di Fabrizio De André non ha riconosciuto l’attore Benicio del Toro: “Ma chi è questo?!”, ha detto la giovane.

Enrico Papi è rimasto senza parole ed ha risposto: “Come chi è, Francesca? Benicio del Toro è un grande attore”.

Al di là dell’errore, Francesca De André non è stata molto d’aiuto al concorrente di Guess My Age. L’ex gieffina, infatti, non è riuscita a scoprire l’età dell’ultima signora. Accanto a lei ha giocato un ragazzo napoletano di nome Gennaro che sfortunatamente non è riuscito a portarsi a casa nulla.

Guess my Age – Indovina l’età – va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 ed ha una sola regola: indovinare l’età di 7 sconosciuti. Nelle prime 6 manche, i concorrenti hanno a disposizione 6 indizi: la Canzone, un brano musicale uscito lo stesso anno di nascita dello sconosciuto; il Vip, la foto di un personaggio famoso che ha la sua stessa età; il Ricordo, il racconto di una aneddoto della sua vita; la Cronaca, un fatto di attualità che ha segnato il suo anno di nascita; lo Spettacolo, un evento del mondo dell’intrattenimento accaduto in quella stessa data; e lo Zoom, la possibilità di scrutare lo sconosciuto più da vicino.

Ogni anno di differenza tra la risposta data dai concorrenti e la reale età dello sconosciuto fa assottigliare irrimediabilmente il premio in palio.

