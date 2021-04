I Giganti chi sono, componenti del gruppo, età, esordi, reunion, discografia e canzoni

Chi sono I Giganti, componenti del gruppo, età, esordi, reunion, discografia e canzoni della band. I Giganti infatti sono tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Componenti del gruppo e origini de I Giganti

I Giganti, precedentemente conosciuti come gli Amici e the Ghenga’s Friends, sono un gruppo musicale italiano di genere beat attivo negli anni sessanta. Principalmente composto dai fratelli Sergio e Mino Di Martino (chitarra, basso e voce), Enrico Maria Papes (cantante e batterista) e Checco Marsella (voce e tastiere). Il gruppo nel 1959 iniziò a esibirsi nel locale Santa Tecla di Milano per accompagnare Ghigo Agosti in sostituzione della precedente formazione degli “Arrabbiati” con Gaber.

Ispirandosi al genere musicale del momento, il beat, con influenze gospel e rock’n’roll, il gruppo I Giganti esordì con la nuova denominazione con il motivo Morirai senza di lei. Il successo arrivò nel 1966 partecipando al programma televisivo Un disco per l’estate, dove giunsero terzi con il brano Tema, che rimase primo in classifica per sette settimane. Grande successo di quell’anno fu anche Una ragazza in due.

I Giganti a Sanremo, censura Rai e la fine del gruppo

I Giganti nel 1967 arrivarono terzi a Sanremo con Proposta, in abbinamento con il trio inglese the Bachelors e poi parteciparono in estate al Cantagiro con Io e il presidente, anch’essa giunta al terzo posto. Canzone però censurata dalla RAI a causa del testo, ritenuto irrispettoso verso il Presidente della Repubblica. Al Festival di Sanremo 1968 cantarono in coppia con Massimo Ranieri il brano Da bambino, classificandosi al settimo posto. Pochi mesi dopo, per motivi mai chiariti, il gruppo comunicò l’intenzione di sciogliersi, fissando per il 10 settembre 1968 la fine del sodalizio.

Le reunion de I Giganti

Nel 1970 il gruppo venne riformato e in estate presentarono al Cantagiro il brano Voglio essere una scimmia, scritta da Vince Tempera. L’anno dopo tornarono per la terza volta a Sanremo col brano Il viso di lei, in abbinamento con Fabio Trioli, ma senza raggiungere la finale. Quindi I Giganti pubblicarono il disco Terra in bocca, un concept album sulla mafia e sulla distribuzione dell’acqua gestita dalla mafia stessa. L’anno seguente parteciparono a Un disco per l’estate con Sono nel sogno verde di un vegetale, che non ebbe molto successo e così il gruppo tornò nell’ombra. Dei componenti, l’unico a rimanere attivo come artista fu Mino Di Martino che collaborava con il cantautore Franco Battiato. Nel 1976 Marsella e Papes ricostituirono il gruppo, con William Fumanelli e Kambiz Kaboli, ma dopo due anni di attività dal vivo anche questa formazione si scioglierà.

Il gruppo si riformò ancora a tratti, una prima volta nel 1992 con Papes e Sergio Di Martino, mentre l’anno successivo i quattro componenti originali si ritrovarono per un concerto al Teatro Lirico di Milano. Papes e Marsella ricostituirono il gruppo nel 1998 senza Sergio Di Martino, morto due anni prima, il 28 febbraio 1996, e senza suo fratello Mino, che non se la sentì di collaborare. Al loro posto furono inseriti Kambiz Kaboli al basso, e Giò De Luigi al chorus vocale.