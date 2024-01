Iginio Massari chi è: dove e quando è nato, età, figli, moglie, biografia, Masterchef e la pasticceria

Questa sera il pasticciere Iginio Massari sarà uno dei protagonisti della nuova puntata di MasterChef. Ma dove e quando è nato? Quanti anni ha? Cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata?

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di MasterChef

Iginio Massari è nato a Brescia il 29 agosto del 1942. Qualche informazione sparsa: il pasticcere ha quindi 81 anni, è del segno zodiacale della Vergine ed è alto 176 cm. I genitori di Massari erano una cuoca e un direttore di mensa. Quindi la cucina, per lui, è stato sempre un luogo abituale.

La carriera

Dopo una parentesi di quattro anni in Svizzera Massari torna in Italia. Il ritorno non è facile visto che Massari è vittima di un brutto incidente stradale con la sua moto. Incidente che lo costringe a una lunga riabilitazione.

Nel 1971, dopo aver lavorato per Bauli, apre la sua pasticceria: Veneto. Negli anni Massari si è imposto come uno dei pasticceri più importanti in Italia e nel mondo.

La vita privata

Dal 1968 Massari è sposato con Maria Damiani, conosciuta pochi anni prima mentre lavorava nel laboratorio della storica pasticceria Camera di Brescia dove lei invece era cameriera. La coppia ha avuto due figli: Deborah e Nicola. Questa sera, con lui, ci sarà proprio Deborah. Cosa sappiamo su di lei? Da quel che si sa Deborah ha conseguito la maturità scientifica e poi la laurea in Scienze e tecnologie alimentari. Ha presentato una tesi sperimentale sui lievitati. Dal 2000 lavora nell’azienda di famiglia.