Il caminetto che arde, che ci crediate oppure no, è tra le cose più viste su Netflix. Il video durante le feste di Natale poi ha registrato un vero e proprio boom.

Il caminetto che arde, una delle cose più viste su Netflix sotto Natale. Le parole dell’ideatore

Sono addirittura due i video tra le cinque cose più viste sulla piattaforma negli ultimi tempi. L’autore di uno dei due video, George Ford, intervistato dall’Indipendent, ha raccontato la genesi del filmato:

“Un giorno stavo girando Adventure cat, un video per tenere buoni i gatti di casa, in cui fissavo i movimenti di gruppo di topolini. Mi sono chiesto cos’altro potesse essere oggetto di un prodotto simile e poiché i miei figli da tempo mi chiedevano di costruire in casa un caminetto, ho pensato che sarebbe stato più semplice realizzarne uno virtuale, da mette all’interno della tv”.

Quando lo ha proposto a Netflix e altre piattaforme, l’idea non è stata subito apprezzata: “Mi hanno preso per pazzo e si sono fatti una risata”.