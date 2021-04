Ilaria Rossi chi è, età, fidanzato, altezza, Instagram, Il Paradiso delle Signore e carriera dell’attrice

Chi è Ilaria Rossi, età, fidanzato, altezza, profilo Instagram e carriera dell’attrice che interpreta Gabriella nella fiction Il Paradiso delle Signore. L’attrice Ilaria rossi è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Ilaria Rossi, età, altezza e carriera

Ilaria Rossi nasce a Firenze nel 1993 e ha 28 anni di età. Ha da sempre manifestato una grande passione per il calcio, infatti ha giocato per molti anni sia come centrocampista che come portiere in una squadra della sua città. Successivamente Ilaria Rossi a 18 anni da Firenze si è trasferita a Roma per frequentare l’Accademia di recitazione Link Academy, diretta da Alessandro Preziosi.

In quegli anni Ilaria Rossi ha potuto studiare e poi cominciare a recitare in fiction come Il bello delle donne e Tutto può succedere. Ora interpreterà Gabriella nella serie Il paradiso delle signore. Inoltre Ilaria ha recitato una piccola parte di una produzione internazionale che Catch 22 accanto a George Clooney. Ilaria Rossi ha un’altezza di 173 cm.

Profilo Instagram, vita privata e fidanzato di Ilaria Rossi

L’attrice è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, questo il link al suo profilo ufficiale. Per quanto riguarda la sua vita privata, Ilaria rossi è da sempre molto riservata e non si sa ancora se abbia un fidanzato oppure se sia single. La Rossi è anche una sportiva e, infatti, pratica pallavolo, tennis, surf e calcio. È inoltre un’abile cantante e ballerina.