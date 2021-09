Iman Sabbah, l'inviata Rai a Parigi e la gaffe su Quentin Tarantino: "L'uomo più culo..."

“The coolest man, il più culo…”. L’inviata Rai a Parigi Iman Sabbah si perde in una gaffe (clicca qui per vedere il video) mentre stava parlando di come la tv francese aveva riportato le parole del regista Quentin Tarantino. La giornalista, parlando in diretta, si fa scappare un “the coolest man, il più culo…” fermandosi immediatamente e facendosi scappare una risatina. Niente di grave però. La giornalista, infatti, dopo qualche secondo è poi ripartita e ha concluso il collegamento da Parigi, Una gaffe come tante, quella di Iman Sabbah, ma che comunque è destinata a fare il giro dei social, dei giornali e dei siti.

Chi è Iman Sabbah

Iman Sabbah, nata a Nazareth nel 1977, dal 2003 conduce telegiornali e programmi di approfondimento su Rai News 24 e Rai Med. La giornalista, di origine palestinese, ora è l’inviata della Rai a Parigi.

La gaffe in diretta

La giornalista di origini palestinesi stava parlando di Quentin Tarantino e di come la stampa francese ne aveva parlato quando, all’improvviso, ha detto che il regista è stato definito come “The coolest man, il più culo…” fermandosi immediatamente e lasciandosi scappare anche una risatina. Malgrado l’imbarazzo ovvio l’inviata Rai è poi riuscita comunque a concludere il collegamento.