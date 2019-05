ROMA – Isaac Kappy, attore 42enne famoso per il suo ruolo nel film Terminator Salvation, si è tolto la vita. A quanto pare l’artista si è suicidato lanciandosi da un ponte.

Il Dipartimento di Sicurezza pubblica dell’Arizona avrebbe confermato a TMZ e USA TODAY che Kappy si sarebbe volontariamente gettato giù da un ponte e che sarebbe anche stato investito da un veicolo, un pick up, che stava percorrendo la Interstate 40.

L’attore, in un post pubblicato su Instagram poco prima della morte, aveva pubblicato delle frasi profonde nelle quali ha parlato di “un uomo che non aveva più nulla da perdere”. L’attore aveva recitato in diverse pellicole cinematografiche, tra le quali ricordiamo “Thor” e “Terminator: Salvation”.

“Nel corso dell’ultima settimana, attraverso un’introspezione che avrei dovuto fare molti anni fa – aveva scritto Kappy -, sono giunto a delle vere rivelazioni sul mio personaggio. È una testimonianza della mia totale ignoranza del fatto che queste rivelazioni non siano arrivate prima. Vedi, credevo di essere un bravo ragazzo. Non sono stato un bravo ragazzo. In effetti, sono stato un cattivo ragazzo per tutta la vita. Userò il resto del mio tempo sulla terra per espiare le mie trasgressioni e per cercare la luce interiore, negli altri e in me stesso“.

Nel 2018 Isaac Kappy aveva cercato di strangolare Paris Jackson, la figlia di Michael Jackson. (fonte USA TODAY)