ROMA – Sono sempre più vicini e complici Bianca Atzei e Filippo Nardi.

A raccontarlo è Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi, che annuncia lo scoop sul suo profilo Instagram: “Nascerà un amore tra #biancaatzei e #filipponardi? Questione di sguardi… #love #isola”. E, a corredo, pubblica la foto dei due sdraiati sull’amaca.

E non è l’unica potenziale storia d’amore dell’Isola. Qualcuno ha infatti già notato l’interesse di Francesco Monte per Paola Di Benedetto.

Isola dei Famosi 2018, in arrivo due nuovi concorrenti

Presto in Honduras sbarcheranno due nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi. A lanciare l’indiscrezione è “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

La prima è Elena Morali, ex concorrente de “La pupa e il secchione”, perse lo scorso anno al televoto e vide così sfumare la sua partecipazione. Il ruolo della pupa sarà quello di un vero e proprio fantasma in Honduras. Secondo le prime anticipazioni Elena vivrà, in un primo momento, rubando cibo e oggetto ai naufraghi e sarà molto interessante vedere le reazioni del gruppo.

Il secondo concorrente dovrebbe essere un comico, ma non è stata svelata la sua identità. La Morali , tra l’altro è proprio fidanzata con un comico di Colorado, Gianluca Fubelli- Scintilla, con cui si sposerà il prossimo aprile. E chissà se la Morali sbarcherà con il futuro marito.