Isola dei Famosi, Cristina Plevani: “Marina La Rosa è la vincitrice morale”

ROMA – Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, si schiera con la sua collega Marina La Rosa:

“Per molti – racconta – risulta strano quando dico che io Marina non la conosco, ma è una semplice verità. Il ricordo di tutti è fermo a 19 anni fa. Anni che raccolgono un vissuto. Una vita che è andata avanti. Oltre il reality. Ho letto i commenti sui social: tanti impietosi e infantili, altri obiettivi e molti di apprezzamento. Per quel poco che ho visto nei video pubblicati sui social ho visto una donna appagata, fiera, forte, senza mai un cedimento, senza mai andare fuori dalle righe, mai trash, intelligente, acuta, pungente, sicuramente stronza, pacata nei toni, una brava giocatrice e a mio parere una gran figa perché io vedo una bella donna”.

E ancora: “Avrei voluto la sua vittoria, per lei e anche per me e per gli altri miei ex compagni di avventura, in ricordo dei vecchi tempi. Anche se ai tempi eravamo agli antipodi o per dirla in parole spicce, non nutrivano simpatia reciproca”.

Poi su Twitter Cristina conclude: “Resto dell’idea che meritava #marinalarosa . Il vincitore non lo conosco, non so chi sia, cosa faccia. Io ho seguito i commenti e i vari pareri sui social. Per l’ennesima volta è la vincitrice morale di un reality”.