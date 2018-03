ROMA – Durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi ha permesso a Franco Terlizzi e Craig Warwick di confrontarsi dopo le presunte accuse di omofobia che il secondo avrebbe rivolto all’ex pugile pugliese.

“Craig – ha spiegato la conduttrice dell’Isola – una volta tornato in Italia ha detto nel programma di Barbara D’Urso di aver in qualche modo subito accuse di omofobia. Cioè quando ti ha detto di aver un compagno da 21 anni, tu gli avresti detto ‘fai schifo'”.

Dopo questa premessa, la conduttrice ha mandato in onda un filmato per dare prova alle parole di Craig Warwick. Nel video, oltre alle accuse del sensitivo, c’erano anche quelle di una concorrente di #SarannoIsolani, Deianira Marzano.

L’ex naufraga ha infatti condiviso suoi social un’intervista de Le Iene nel quale Franco Terlizzi fa il classico ‘gesto dell’orecchio’ volgarmente usato per indicare gli omosessuali. Immediatamente, Terlizzi ha preso la parola per spiegare la sua posizione: “Io posso giurare anche suoi miei figli che non è così. Quando io torno quella persona la denuncio. Lui è un bugiardo, io non ho mai detto una cosa del genere. Quando io arrivo in Italia se lui mi fa delle scuse io lo abbraccio e finisce qui, altrimenti lo denuncio. Stai dicendo delle menzogne. Io ero arrabbiato con te, quando sono venuto a chiederti la mano tu non me l’hai data. Io non sono quella persona che stai descrivendo te. Tu non parli con gli angeli, ma col diavolo. Non dovevi dirmelo tu che stai con un uomo, si vedeva, ma io non sono quella persona che dici tu. Ti prego chiedimi scusa”.

A sostenere la tesi di Franco tutti gli altri naufraghi. “C’è un equivoco di fondo – spiega Nino Formicola – Franco è assolutamente in buona fede, Craig ha frainteso. Quella notte eravamo in una situazione drammatica, faceva freddo e pioveva. Io e Franco abbiamo dormito attaccati a un palo perché non c’entravamo. Franco si è arrabbiato con Craig perché in quella situazione si prendeva troppo spazio per dormire”.

Delle ingiurie denunciate da Warwick nessuna traccia: “Se ho capito male qualcosa chiedo scusa” conclude Craig.