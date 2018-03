ROMA – Scontro a distanza tra Alessia Marcuzzi e Chiara Nasti. La conduttrice dell’Isola dei Famosi aveva assicurato a Striscia la notizia che avrebbe fatto finalmente chiarezza sullo scandalo delle ultime settimane, ovvero il cosiddetto “cannagate”. Una vicenda che sarebbe stata scatenata da della marijuana che, secondo quanto sostiene l’ex naufraga ed ex pornostar Eva Henger, l’ex tronista Francesco Monte avrebbe fumato in Honduras.

Il caso è stato molto seguito da Striscia la Notizia, che ha fatto ascoltare durante la trasmissione alcuni audio di Nadia Rinaldi che proverebbero quanto detto da Henger. Alessia Marcuzzi e la produzione Mediaset sono stati però piuttosto cauti a riguardo. E così il tg satirico di Antonio Ricci è tornato all’attacco, andando a stuzzicare proprio la conduttrice.

Così nella puntata di lunedì 5 marzo Alessia Marcuzzi ha esordito dicendo: “Striscia mi chiama svicolona, ma stasera non nasconderemo nulla”, con riferimento, appunto, alle vicende del cannagate. Ma chi si aspettava grandi rivelazioni è rimasto deluso. Del cannagate, infatti, non si è proprio parlato. E così la blogger ed ex naufraga Chiara Nasti è passata all’attacco della conduttrice dell’Isola con un post su Instagram: “Certo, chiarezza. Fate ridere, povero chi vi crede”.