Jessica Selassié chi è: fidanzato, figli, Barù, vita privata, età, peso, altezza e carriera della influencer

Chi è Jessica Selassié: fidanzato, figli, Barù, vita privata, età, peso, altezza e carriera della influencer. Jessica è la vincitrice del Grande Fratello Vip 2022. Andiamo a scoprire di più sul suo conto.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Jessica Selassié

Jessica è nata a Roma il 27 dicembre del 1996 e ha 26 anni. E’ alta 170 cm per un peso forma di 48 kg. Le tre sorelle, Jessica, Lucrezia e Clarissa, hanno partecipato all’edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip e sono discendenti dell’ultimo imperatore di Etiopia Hailé Selassié, detronizzato nel 1974. La maggiore è Lucrezia, 33 anni, Clarissa ha 19 anni e Jessica 26. Rivendicano il loro titolo di principesse definendosi “principesse moderne”.

Il marito e i figli, la vita privata di Jessica Selassié

E’ entrata nella casa del Grande Fratello Vip da single. Non sappiamo molto sulla sua vita privata prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Al suo interno, ha appassionato gli spettatori per la sua relazione con Barù. Tanto da generare l’hashtag virale su Twitter #Jerù (una crasi tra i nomi dei due concorrenti). Comunque sappiamo che non è sposata e non ha figli.

Jessica Selassié e la sua partecipazione a Riccanza

Jessica ha preso parte nel 2017 al programma di Mtv Riccanza, dove è diventata amica di Tommaso Zorzi. “È molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi”, ha dichiarato Jessica durante il programma.